Горбатюк: Из-за "поправок Лозового" в УПК дела Майдана придется закрыть

Все производства, которые сейчас расследуются в отношении преступлений времен Революции достоинства, будут закрыты из-за изменений в Уголовный процессуальный кодекс, принятых Верховной Радой 3 октября.

Об этом в комментарии Тиждень.ua заявил начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Вчера Верховная Рада приняла изменения в УПК. В частности, учли и поправки народного депутата Андрея Лозового. Согласно этим изменениям, все производства, которые мы расследуем в преступлениях против Майдана, после вступления закона в действие надо будет закрыть", - сказал Горбатюк.

Он отметил, что согласно новым положениям УПК, предлагаемым Лозовым, если в течение года следствие не сможет установить подозреваемых в совершении преступления, следователь обязан закрыть производство.

"Если есть зарегистрированное дело по факту совершения преступления, но в нем нет подозреваемого и его не смогут расследовать в течение года - производство надо закрывать. Поправки Лозового определяют, что у следователя будет 6 месяцев на расследование общего срока и еще на 6 месяцев сроки может продлить суд. Все. Других вариантов для продления сроков не предусмотрено", - отметил Горбатюк.

Он также сказал, что в изменениях, предлагаемых Лозовым, отсутствуют переходные положения, которые бы регламентировали действие новых норм по уже существующим расследованиям.

"В Конституции прописано: если изменения в закон смягчают ответственность подозреваемого - закон имеет обратную силу. И это касается только Уголовного кодекса. Однако практика Европейского суда говорит, что и процессуальные изменения, то есть изменения в УПК, в случае смягчения ответственности также могут иметь обратное действие", - подчеркнул председатель ДСР.

"Даже если эту практику не считать - в законе нет переходных положений, в которых надо было бы прописать, что новые нормы УПК применяются с момента вступления закона в действие. Однако этого нет. А в законе написано, что сроки на расследование текут не с момента объявления о подозрении, а с момента регистрации преступления в Едином реестре досудебных расследований", - добавил он.

Горбатюк отметил, что сейчас в Департаменте спецрасследований находятся производства, которым скоро исполнится четыре года.

"30 ноября 2013-го было зарегистрировано первое уголовное производство. И у нас есть фактовые производства, которым скоро исполнится 4 года. Почему так? Скажем, у нас производство по факту преступления и в нем есть неустановленные лица. Когда появляется подозреваемый, из фактового дела мы выделяем отдельное производство, объявляем человеку подозрение и останавливаем расследование, чтобы сроки не истекали", - пояснил Горбатюк.

"А относительно других неустановленных лиц продолжаем расследование по фактовому делу. Однако теперь фактовые уголовные производства подпадают под действие закона, который вчера приняла Верховная Рада. А следовательно - должны быть закрыты. У меня просто нет слов", - добавил он.

Горбатюк также отметил, что у нардепа Лозового, который вносил вышеупомянутые поправки в УПК, был конфликт интересов.

"По закону о предотвращении коррупции народный депутат Лозовой, который вносил изменения в УПК, имел конфликт интересов. И он должен был сообщить руководству парламента, что он вносит изменения в закон, по которому его привлекают к уголовной ответственности. И руководство Рады, и его коллеги из комитета должны были указать на этот конфликт. Однако этого не сделали, и изменения прошли", - добавил глава ДСР.

Как известно, 3 октября Верховная Рада проголосовала президентский законопроект о судебной реформе.

Среди предлагаемых изменений были поправки депутата от Радикальной партии Андрея Лозового.

Он, в частности, предложил отсчитывать время, отведенное для расследования уголовных производств, с момента регистрации преступления в Едином реестре досудебных расследований (ныне - с момента объявления подозрения).

Также нардеп предложил ограничить общий срок, отведенный на расследование, до 6 месяцев. С критикой принятых изменений уже выступили юристы и коллеги нардепа.

Сам Андрей Лозовой утверждает, что суть этой поправки - позволить обжаловать необоснованные обвинения и прекратить затягивание дел в судах.

Как известно, в июле этого года Верховная Рада пыталась дать согласие на привлечение нардепа Андрея Лозового (Радикальная партия) к ответственности.

Ему инкриминировали ч.2 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, депутат не уплатил налогов на сумму примерно в 1,8 млн грн. К такому выводу следователи пришли, проанализировав электронную декларацию Лозового.

Впрочем, парламент не дал согласия на снятие с нардепа неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.