Нардепы приняли закон, запускающий судебную реформу

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.



"За" - 234 голосов.



Перед этим парламент в течение 7 пленарных дней рассмотрел 4383 поправки к закону.



"Таким образом мы завершили трехнедельное обсуждение этого законопроекта. Это самый долгий законопроект в истории украинского парламента", – сказал спикер Андрей Парубий.



Ряд народных депутатов заявили о кнопкодавстве при голосовании этого документа.



Перед голосованием народные депутаты приняли предложение профильного комитета о внесении финальных поправок.



"Комитет предлагает изъять все, что вызвало дискуссию в этом зале", - отметил председатель комитета Руслан Князевич, зачитав номера поправок, отметив, что отдельным пунктом идут 17 страниц поправок, которые исправляют орфографические ошибки в законе.

Одним из основных новшеств принятого закона является определение Верховного суда как единой кассационной инстанции в Украине и введение нового порядка рассмотрение им дел, отмечает "Интерфакс-Украина".



Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в своих выводах отмечает, что законопроект направлен на ограничение круга дел, которые подпадают под кассацию, что сужает конституционные права субъектов судебных решение, и это может привести к существенному увеличению количества случаев обжалования судебных решений национальных судов в Европейском суде по правам человека



Согласно новой редакции Гражданского процессуального кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, ответчика, третье лицо, свидетеля, место проживания, местонахождения или работы которого неизвестно, будут вызывать в суд через объявление на официальном веб-портале Судебной власти Украины.



За невыполнение процессуальных обязанностей, злоупотребление процессуальными правами и прочие нарушения может быть наложен штраф, как мера процессуального принуждения.



Согласно новой редакции Хозяйственного процессуального кодекса, в системе хозяйственного судопроизводства будет действовать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.



Документ также предусматривает пересмотр ставок судебного сбора.



Закон также включает нормы, которыми вводится "электронный суд". Он предусматривается функционирование Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.



Главное научно-экспертное управление парламента в своих выводах высказало замечание относительно того, что "предложение законопроекта относительно создания так называемого "электронного суда" нуждается в более основательном изучении и в настоящее время выглядит преждевременной".



Авторы законодательной инициативы в пояснительной записке отмечают, что проект Кодекса административного судопроизводства, в частности, включает новеллу – процессуальный механизм рассмотрения типовых дел по примеру решения Верховного суда в одном из таких дел (примерном деле).



Они также указывают, что Уголовный кодекс Украины будет включать изменения, которые предусматривают уголовную ответственность за предоставление заведомо недостоверных или поддельных доказательств суду, и вывели такое деяние в отдельный состав преступления.

В первом чтении президентский проект закона парламент принял 20 июня, хотя в Раде предлагали разделить "самый длинный в истории" проект на 5 отдельных законов.

Предложенный Петром Порошенко законопроект предлагает новую редакцию трех кодексов, а также изменения в 8 других кодексов и 18 законов.



Документ разделен на 6 разделов: изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс; изменения в Гражданский процессуальный кодекс; изменения в Кодекс административного судопроизводства; изменения в ряд законов и кодексов; изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей"; заключительные положения.



Валентина Романенко, УП