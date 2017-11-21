МИД требует от России пустить к Грибу украинских медиков

141 просмотр
Вторник, 21 ноября 2017, 08:38

Министерство иностранных дел требует от России разрешить украинским медикам обследовать Павла Гриба.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

20 ноября Павла Гриба посетил украинский консул.

"Учитывая состояние его здоровья, требуем повторно от РФ предоставить разрешение на обследование специалистами Минздрава Украины", – заявляет МИД.

Темы: политзаключенные Росcия МИД
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Без лекарств и украинского языка: Консул встретился с Грибом в СИЗО РФ 20 ноября 2017, 15:41
Фильм о Сенцове "Процесс" получил награду на фестивале в Венгрии 19 ноября 2017, 23:43
Состояние здоровья арестованного в Крыму украинца Балуха ухудшаеся 17 ноября 2017, 01:44
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Сутки в АТО: 17 обстрелов, один боец ​​ВСУ погиб
Госдеп одобрил поставку ПТРК Javelin Грузии
ЕС одобрил новые правила въезда в Шенгенскую зону
Прокуратура Крыма инициирует международный суд по аннексии полуострова
Все новости
Made in Ukraine

Утепляемся 8 производителей зимних шапок

Дресс-код

"Не то пальто". Почему некоторых людей дискриминируют из-за одежды

исследование

Привычки, которые на самом деле вас старят