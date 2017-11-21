МИД требует от России пустить к Грибу украинских медиков

Министерство иностранных дел требует от России разрешить украинским медикам обследовать Павла Гриба.



Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.



20 ноября Павла Гриба посетил украинский консул.



"Учитывая состояние его здоровья, требуем повторно от РФ предоставить разрешение на обследование специалистами Минздрава Украины", – заявляет МИД.

Сьогодні Павла Гриба відвідав консул. Враховуючи стан його здоров'я, вимагаємо повторно від РФ надати дозвіл на обстеження фахівцями МОЗ Укр — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) November 20, 2017