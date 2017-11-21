МИД требует от России пустить к Грибу украинских медиков
Министерство иностранных дел требует от России разрешить украинским медикам обследовать Павла Гриба.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
20 ноября Павла Гриба посетил украинский консул.
"Учитывая состояние его здоровья, требуем повторно от РФ предоставить разрешение на обследование специалистами Минздрава Украины", – заявляет МИД.
Сьогодні Павла Гриба відвідав консул. Враховуючи стан його здоров'я, вимагаємо повторно від РФ надати дозвіл на обстеження фахівцями МОЗ Укр— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) November 20, 2017
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