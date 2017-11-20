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Без лекарств и украинского языка: Консул встретился с Грибом в СИЗО РФ

Понедельник, 20 ноября 2017, 14:41
Без лекарств и украинского языка: Консул встретился с Грибом в СИЗО РФ

Российские силовики позволили украинскому консулу лишь 7 минут общаться с удерживаемым в СИЗО Краснодара украинцем Павлом Грибом.

Об этом "Украинской правде" рассказал отец парня Игорь Гриб.

По его словам, консулу запретили общаться с Павлом Грибом на украинском языке и прервали встречу через 7 минут после ее начала.

"Ему не позволили передать лекарства или общаться на родном языке. Консул не успел у него ничего спросить, заметил только что сын выглядит очень плохо, состояние его здоровья ухудшилось, он весь в язвах", - сказал Игорь Гриб.

Он отметил, что ему неизвестно когда будет следующая встреча.

"Надо написать официальное заявление, его должен рассмотреть следователь, сколько это займет времени неизвестно. 25 декабря ему снова должны пересмотреть меру пресечения", - добавил он.

Отец исчезнувшего украинца отметил, что ранее российские силовики не позволили матери встретиться с сыном.

"Когда она приезжала на суд по избранию ему меры пресечения им не разрешили встретиться. Нам можно общаться через письма, но за все это время мы не получили ни одного ответа от сына", - рассказал Игорь Гриб.

Ранее сообщалось, что Гриба в России обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Ему продлили арест до следующего года.

Как известно, Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в терроризме.

18 октября Октябрьский райсуд Краснодара продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами Павла Гриба до 4 января 2018 года.

Яна Миланова, УП
Темы: РосcияУкраинаполитзаключенные
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