В РФ признали, что радиационное загрязнение в Европу пришло от них

В начале октября в европейские страны пришло радиоактивное загрязнение с Южного Урала, признали в Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России.

"Гринпис России" заявил, что наибольшие концентрации рутения-106 были обнаружены Росгидрометом вблизи комбината "Маяк" – предприятия "Росатома", на котором перерабатывают отработавшее ядерное топливо.

По данным Росгидромета, с 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале.

В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный обнаружен радиоизотоп Ru-106 (период полураспада 368,2 дня). Концентрация Ru-106 на указанных пробах аэрозолей составила – n*10-2 Бк/м3.

Согласно таблице, там зафиксировали "экстремально высокое загрязнение": в Аргаяше с превышением фона за предыдущий месяц в 986 раз (фон 7,72 х 10-5 Бк/м3), в Новогорном – с превышением фона за предыдущий месяц в 440 раз (фон – 11,89 х 10-5 Бк/м3). В других пунктах наблюденная на Урале загрязнение оценили как "высокое".

26-27 сентября продукты распада Ru-106 фиксировали в Татарстане. 27-28 сентября высокое загрязнение проб аэрозолей и выпадений фиксировали в Волгограде и Ростове-на-Дону.

"29 сентября по 3 октября Ru-106 фиксировали все Европейские страны, начиная с Италии и далее на север Европы. Концентрация Ru-106 в Европе – n*10-3 Бк/м3. 2-6 октября Ru-106 обнаружен в пробах аэрозолей в Санкт-Петербурге. Концентрация Ru-106 в Европе – n*10-4 Бк/м3", – констатирует Росгидромет.

25 сентября – 6 октября обширный антициклон создал в южной части Западной Сибири, на Южном Урале, в Прикаспийской низменности и Предкавказье условия для активного восточного переноса воздушных масс и загрязняющих веществ с территории Южного Урала и южной Сибири в район Средиземноморья и, затем, на север Европы.

"Зафиксированные на СРМ Росгидромета объемные активности Ru-106 на 2-4 порядка величины ниже допустимой среднегодовой объемной активности ДОАнас = 4,4 Бк/м3, регламентируемой в НРБ-99/2009", – отметили при этом в ведомстве.

"Гринпис России" заявил, что направит письмо в прокуратуру с просьбой провести проверку возможного сокрытия радиационной аварии и информации о состоянии окружающей среды, а также готовности системы мониторинга радионуклидов в атмосфере к новым авариям.

Организация приводит оценку французского института IRSN о том, что могло быть выброшено от 100 до 300 терабеккерель активности, что 10 000 раз превышает разрешённый годовой выброс комбината "Маяк". В таком случае нужно было защитить людей в радиусе нескольких километров от места выброса.

Аварийный выброс рутения-106 на комбинате "Маяк" может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива. Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов, полагает организация.