Центр Луганска оцепили люди с автоматами и БТРом

21 ноября центр оккупированного Луганска заблокировали люди в военной форме с автоматами и бронетранспортером.

Об этом сообщает один из сепаратистских каналов.

скриншот с видео

Отмечается, что люди в балаклавах и с автоматами оцепили административные здания, в частности здание так называемого МВД ЛНР, и перекрыли проход и проезд по улицах.

На них нет опознавательных знаков.

На просьбу рассказать, что происходит, люди в военной форме либо ничего не отвечают, либо говорят "Без комментариев", либо называют свои действия "плановыми учениями".

Руководитель Центра по взаимодействию с общественностью сепаратистского МВД Сергей Колесников не смог прокомментировать факт оцепления центральных улиц.

Он также не прокомментировал информацию о проведении плановых учений подразделений.

"В Луганске под управление МВД подогнали БТР, здание оцепили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами. Похоже, Корнет решил "обжаловать решение суда" о своем увольнении с поста министра. Теперь главное, чтобы в процессе "подачи апелляции" не пострадали жители окрестных домов. Эти войнушки происходят в самом центре города", - сообщил Андрей Дихтяренко в Facebook.

сриншот с видео

Как сообщает луганский сайт 0642.ua, экс-"министр МВД" Игорь Корнет забаррикадировался в здании МВД вместе с бывшим "Беркутом".

А само здание оцепили боевики лояльные к Плотницкому.

Также вооруженные люди взяли под контроль здание Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения и здание "административного суда ЛНР".

скриншот с видео

По данным "Новой газеты", неизвестные блокируют доступ к административным зданиям, сотрудников так называемого "правительства" и "Народного совета" распустили по домам.

Также сообщается, что якобы в Луганск из Донецка прибыли три военных "Урала" с бойцами так называемой "Республиканской государственной службы охраны", которая подчиняется главе террористической организации ДНР Александру Захарченко.

Вместе с тем, как сообщается на сайте главаря луганских сепаратистов Игоря Плотницкого, 20 ноября он отстранил от должности министра внутренних дел Игоря Корнета в связи с возбуждением в отношении последнего уголовного дела.

После этого на сайте МВД так называемой "ЛНР" появилось обращение коллектива МВД к Плотницкому с просьбой не травить Корнета.

В обращении говорится, что Корнета оболгали с целью "дискредитации органов внутренних дел и дестабилизации в Луганской народной республики".

"Нам – сотрудникам всего Министерства внутренних дел ЛНР - хотелось бы иметь возможность спокойно и целенаправленно работать в единой, сплоченной команде только под руководством министра внутренних дел в лице Корнета Игоря", - говорится в сообщении.