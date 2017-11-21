ДТП в Харькове: из больницы выписали еще одну пострадавшую

Оксана Евтеева, которая серьезно пострадала в резонансном ДТП в Харькове 18 октября, выписывается из городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова.

Об этом сообщил в Facebook мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Оксана - одна из двух сестер, пострадавших в аварии на Сумской 18 октября. Изначально ее состояние оценивалось врачами как тяжелое. У девушки были многочисленные переломы и повреждения внутренних органов", - рассказывает он.

По словам градоначальника, девушке пока нельзя вставать, процесс восстановления еще не закончен.

"Но в постоянном наблюдении врачей Оксана больше не нуждается", - отметил Кернес.