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ДТП у Харкові: Кількість загиблих збільшилася до 6

Четвер, 26 жовтня 2017, 11:16

У четвер, 26 жовтня, померла постраждала в ДТП на вулиці Сумській в Харкові 20-річна Діана Берченко.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

Повідомляється, що з дня аварії дівчина перебувала у вкрай важкому стані в Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. А. І. Мещанінова.

Це вже 6 загибла в результаті ДТП в Харкові, яке відбулося 18 жовтня, коли автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар і перекинувся.

За даними прес-служби, в лікарні ще перебуває сестра загиблої Оксана Євтеєва (Берченко).

"Їй стало краще, вона почала їсти і розмовляти", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що ще одному потерпілому в ДТП Юрію Неудачину зробили операцію в Інституті патології хребта та суглобів імені Ситенка. До кінця тижня його можуть виписати додому. Ще одна жінка перебуває в стабільному стані в загальній палаті.

Раніше повідомлялося, що в результаті ДТП за участю автомобіля Lexus у Харкові, загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка. Вона - донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у крові Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg, який проходить як свідок, може бути змінений.

Українська правда

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Теми: ДТПХарківаварія
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