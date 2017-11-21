Пострадавшие на Майдане будут получать льготы участников боевых действий

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Вторник, 21 ноября 2017, 17:08

Президент Петр Порошенко подписал закон, приравнивающий льготы участников боевых действий и граждан, получивших телесные повреждения в ходе Революции Достоинства.

Об этом говорится на Facebook-странице президента.

"Сегодня подписал соответствующий закон, восстанавливающий справедливость", - говорится в сообщении.

"Это – уважение со стороны государства к мужеству, которое было продемонстрировано во время Революции Достоинства", - отметил Порошенко.

Как сообщалось ранее, 14 ноября Верховная Рада поддержала законопроект, который приравнивает льготы участников боевых действий и пострадавших на Майдане.

После первого чтения законопроект предусматривал предоставление статуса участника боевых действий гражданам, получившим тяжелые, средней тяжести и легкие телесные повреждения, которые не привели к инвалидности, во время Революции Достоинства, и обратившихся за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 по 30 апреля 2014 года.

Однако ко второму чтению комитет отклонил эту норму, оставив только соответствующие льготы для этой группы людей, введя определение "пострадавшие участники Революции Достоинства".

Украинская правда
Темы: Евромайдан законодательство
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