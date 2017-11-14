Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада приравняла пострадавших на Майдане к участникам боевых действий

Вторник, 14 ноября 2017, 14:00
Рада приравняла пострадавших на Майдане к участникам боевых действий
Верховная Рада предоставила приравняла льготы участников боевых действий и граждан, получивших телесные повреждения в ходе "Революции достоинства".

За соответствующий законопроект №5697 в целом проголосовали 241 депутат.
После первого чтения законопроект предусматривал предоставление статуса участника боевых действий гражданам, получившим тяжелые, средней тяжести и легкие телесные повреждения, которые не привели к инвалидности, с участием в "Революции достоинства", и обратившихся за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 по 30 апреля 2014 года.

Однако ко второму чтению комитет отклонил эту норму, оставив только соответствующие льготы для этой группы людей, введя определение "пострадавшие участники Революции Достоинства".

"Порядок предоставления статуса одного из членов Революции Достоинства лицам, указанным в части первой настоящей статьи, определяется Кабинетом Министров Украины", - говорится в сравнительной таблице.

Действие настоящей статьи не распространяется на работников милиции, лиц, проходивших службу в правоохранительных органах специального назначения, военнослужащих внутренних войск, Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, получили телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие) во время выполнения служебных обязанностей " связей, связанных с событиями революции Достоинства.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Майданбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Майдан
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Дела Майдана: из Украины сбежал обвиняемый в убийстве журналиста Сергиенко
Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет
Последние новости
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
На Ocean Plaza "висит" кредит перед Ротенбергом на почти 7 миллиардов
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:16
Украина нуждается в большей поддержке Запада, чтобы не включать "печатный станок" – ЕБРР
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
Все новости...
Реклама: