Рада приравняла пострадавших на Майдане к участникам боевых действий

После первого чтения законопроект предусматривал предоставление статуса участника боевых действий гражданам, получившим тяжелые, средней тяжести и легкие телесные повреждения, которые не привели к инвалидности, с участием в "Революции достоинства", и обратившихся за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013

по 30 апреля 2014 года.





Однако ко второму чтению комитет отклонил эту норму, оставив только соответствующие льготы для этой группы людей, введя определение "пострадавшие участники Революции Достоинства".





"Порядок предоставления статуса одного из членов Революции Достоинства лицам, указанным в части первой настоящей статьи, определяется Кабинетом Министров Украины", - говорится в сравнительной таблице.





Действие настоящей статьи не распространяется на работников милиции, лиц, проходивших службу в правоохранительных органах специального назначения, военнослужащих внутренних войск, Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, получили телесные повреждения (тяжелые, средней тяжести, легкие) во время выполнения служебных обязанностей "

связей, связанных с событиями революции Достоинства.