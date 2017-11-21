Постраждалі на Майдані отримуватимуть пільги учасників бойових дій

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Вівторок, 21 листопада 2017, 17:08

Президент Петро Порошенко підписав закон, що прирівнює пільги учасників бойових дій і громадян, які отримали тілесні ушкодження в ході Революції Гідності.

Про це йдеться на Facebook-сторінці президента.

"Сьогодні підписав відповідний закон, який відновлює справедливість", – йдеться в повідомленні.

"Це – шана з боку держави до мужності, яка була продемонстрована під час Революції Гідності", – зазначив Порошенко.

Як повідомлялось раніше, 14 листопада Верховна Рада підтримала законопроект, що прирівнює пільги учасників бойових дій і постраждалих на Майдані.

Після першого читання законопроект передбачав надання статусу учасника бойових дій громадянам, які отримали тяжкі, середньої тяжкості і легкі тілесні ушкодження, які не привели до інвалідності, під час Революції Гідності, і які звернулися за медичною допомогою в період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.

Проте до другого читання комітет відхилив цю норму, лишивши лише відповідні пільги для цієї групи людей, запровадивши визначення "постраждалі учасники Революції Гідності".

Українська правда
Теми: Євромайдан законодавство
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