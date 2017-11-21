Постраждалі на Майдані отримуватимуть пільги учасників бойових дій
Президент Петро Порошенко підписав закон, що прирівнює пільги учасників бойових дій і громадян, які отримали тілесні ушкодження в ході Революції Гідності.
Про це йдеться на Facebook-сторінці президента.
"Сьогодні підписав відповідний закон, який відновлює справедливість", – йдеться в повідомленні.
"Це – шана з боку держави до мужності, яка була продемонстрована під час Революції Гідності", – зазначив Порошенко.
Як повідомлялось раніше, 14 листопада Верховна Рада підтримала законопроект, що прирівнює пільги учасників бойових дій і постраждалих на Майдані.
Після першого читання законопроект передбачав надання статусу учасника бойових дій громадянам, які отримали тяжкі, середньої тяжкості і легкі тілесні ушкодження, які не привели до інвалідності, під час Революції Гідності, і які звернулися за медичною допомогою в період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.
Проте до другого читання комітет відхилив цю норму, лишивши лише відповідні пільги для цієї групи людей, запровадивши визначення "постраждалі учасники Революції Гідності".
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