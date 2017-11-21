ГПУ осуществляет экстрадиционную проверку Магомеда Дукузова

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Вторник, 21 ноября 2017, 20:41

Генпрокуратура осуществляет экстрадиционную проверку в отношении гражданина России Магомеда Дукузова, задержанного в Киеве по подозрению в причастности к убийству главного редактора российского издания "Форбс" Пола Хлебникова.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин, передает "Интерфакс-Украина".

"Проверка осуществляется", - сообщил Енин.

По его словам, Генпрокуратура дала поручение о его задержании в Украине в рамках экстрадиции по запросу российских правоохранительных органов.

Как известно, 9 июля 2004 года Пола Хлебникова застрелили вблизи редакции "Форбс" в Москве. В его убийстве обвинялись Казбек Дукузов, Муса Вахаев и Фаиль Садретдинов.

Соучастниками преступления следователи считали также брата Дукузова Магомеда и некоего Магомеда Эдильсултанова.

В 2006 году их оправдали, но Верховный суд отменил приговор. После этого Дукузов не явился в суд на рассмотрения дела - его объявили в розыск.

20 ноября 2017 Дукузова задержали в Киеве по запросу российских правоохранительных органов.

Темы: Росcия Генпрокуратура убийство
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