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Магомед Дукузов задержан в Киеве по запросу России – МВД РФ

Понедельник, 20 ноября 2017, 16:40

Подозреваемый в убийстве главного редактора русской версии журнала "Форбс" Пола Хлебникова Магомед Дукузов задержан в Киеве по запросу российских правоохранителей.

Об этом заявила в понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк российскому "Интерфаксу".

"17 ноября в Киеве задержан Магомед Дукузов, 1978 года рождения, объявленный в международный розыск по запросу российских правоохранительных органов. Он обвиняется в причастности к совершению заказных убийств на территории Москвы, в том числе главного редактора русской версии журнала "Форбс" Пола Хлебникова", – сказала Волк.

По ее словам, Генеральная прокуратура РФ проинформирована о факте задержания, как и инициатор розыска – ГУ МВД по Москве.

В то же время Служба безопасности Украины сообщала о задержании в  Киеве уроженца Чечни, который объявлен в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений.

"По информации Интерпола иностранец участвовал в совершении ряда заказных убийств, в частности, главного редактора российского издания "Форбс" - гражданина США Пола Хлебникова и заместителя председателя - руководителя аппарата правительства Чеченской Республики в 2001-2003 годах", – шла речь в сообщении.

По оперативной информации, после бегства из РФ он был в составе преступной группировки, которая вымогала деньги у частных предпринимателей в Украине.

Как известно, 9 июля 2004 года Пола Хлебникова застрелили вблизи редакции "Форбс" в Москве. В его убийстве обвинялись Казбек Дукузов, Муса Вахаев и Фаиль Садретдинов.

Соучастниками преступления следователи считали также брата Дукузова Магомеда и некоего Магомеда Эдильсултанова.

В 2006 году их оправдали, но Верховный суд отменил приговор. После этого Дукузов не явился в суд на рассмотрения дела - его объявили в розыск.

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