Суд обязал ГПУ возбудить дело за похищение грузин - Деревянко

Судья Печерского райсуда Киева удовлетворил жалобу нардепа Юрия Деревянко на бездействие Генпрокуратуры, которая не внесла в Единый реестр досудебных решений сведения об уголовном правонарушении в отношении похищения и депортации 21 октября трех грузин.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа.

"Обязать уполномоченных лиц Генеральной прокуратуры внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по сообщению народного депутата Деревянко Юрия Богдановича от 23 октября 2017 о совершении уголовного преступления и начать досудебное расследование", - говорится в постановлении суда.

Соответствующее решение приняла судья Печерского суда Олеся Батрин.

Деревянко отметил, что речь идет о похищении и дальнейшей депортации граждан Грузии Давида Макишвили, Михеила Абзианидзе и Георгия Рубашвили, которых с мешками на голове и со связанными конечностями доставили самолетом Национальной гвардии в Тбилиси.

По его утверждениям, выдворение людей состоялось без решения суда, без постановления об административном аресте, без каких-либо других юридических документов.

Как известно, 21 октября друга Михэила Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, бывших охранника и водителя лидера партии "Рух новых сил" Георгия Рубашвили и Михэила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.

15 ноября Саакашвили опубликовал документ Главного управления Государственной миграционной службы в городе Киеве, согласно которому отменили вид на жительство журналисту ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамазу Шашвиашвили в Украине.

17 ноября Саакашвили заявил, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей.

В свою очередь нардеп Юрий Деревянко заявил, что 17 ноября неизвестные схватили и увезли грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе, а также Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе и Мамуку Абшидзе в аэропорт "Киев", чтобы выдворить за пределы страны.

В СБУ позже заявили, что совместно с Нацполицией, ГМС и пограничной службой выдворили из Украины восемь граждан Грузии, а решение принято СБУ на основании соответствующих материалов ГМС и НПУ, которые свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины.

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