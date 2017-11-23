Россия направила на Донбасс 71-й "гумконвой"
71-я колонна МЧС России с якобы гуманитарной помощью выдвинулась на Донбасс.
Об этом сообщает МЧС России.
Как утверждается, автомобили везут более 500 тонн грузов, среди которых "детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и детские подарки".
Колонна проследует в два пункта назначения – Луганскую и Донецкую области Украины.
Как известно, Россия доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.
Предыдущая колонна российских грузовиков вторглась в Украину 26 октября.
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