Россия направила на Донбасс 71-й "гумконвой"

213 просмотров
Четверг, 23 ноября 2017, 06:16

71-я колонна МЧС России с якобы гуманитарной помощью выдвинулась на Донбасс.

Об этом сообщает МЧС России.

Как утверждается, автомобили везут более 500 тонн грузов, среди которых "детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и детские подарки".

Колонна проследует в два пункта назначения – Луганскую и Донецкую области Украины.

Как известно, Россия доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.

Предыдущая колонна российских грузовиков вторглась в Украину 26 октября.

Темы: Донбасс ОРДЛО Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ОРЛО показали видео с заложниками, которых готовы обменять 22 ноября 2017, 23:21
Эскалация в ОРЛО может привести к ухудшению гуманитарной ситуации 22 ноября 2017, 20:53
Боевики 2 раза нарушили перемирие 22 ноября 2017, 18:59
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Россия направила на Донбасс 71-й "гумконвой"
Судья Гольник рассказала, кого подозревает в нападении на нее
Львовский военкомат выложил списки "уклонистов"
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
здоровье

Заболел – сиди дома. МОЗ объяснил, сколько дней надо, чтобы переждать грипп

киев

На Владимирской горке началась масштабная реконструкция

другой город

Как выглядит новый офис "Издательства Старого Льва" во Львове