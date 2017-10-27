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На Донбасс прибыл очередной российский "гумконвой" – ОБСЕ

Пятница, 27 октября 2017, 00:16
На Донбасс прибыл очередной российский гумконвой – ОБСЕ

На Донбасс доставили очередной "гумконвой" от Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Миссия зафиксировала прибытие российского конвоя на КПП "Донецк" в четверг, 26 октября.

Российское МЧС руководило прохождением колонны из 12 грузовых автомобилей и 5 вспомогательных транспортных средств.

Как сообщалось, в сентябре Министерство чрезвычайных ситуаций РФ отправило на Донбасс 69-й "гуманитарный конвой".

Как известно, Россия доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассРосcияОБСЕ
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