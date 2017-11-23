Избиение судьи Гольник расследуют как хулиганство с оружием
Полиция начала уголовное производство по статье хулиганство с применением оружия по факту избиения судьи Октябрьского районного суда Полтавы Ларисы Гольник.
Об этом сообщает сайт Нацполиции в Полтавской области.
"Начато уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений)", - говорится в сообщении.
Как рассказал "Украинской правде" начальник отдела коммуникации Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев, подозреваемых по делу пока нет.
"Подозреваемых пока нет. Но полиция принимает меры по установлению лиц, причастных к данному правонарушению", - сказал он.
Сулаев добавил, что с места происшествия изъяли велосипеды, на которых передвигались нападавшие, и другие вещественные доказательства. Будет проведено 3 экспертизы.
В то же время он отказался сообщить, есть ли у полиции записи с камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать злоумышленников.
"Это детали досудебного расследования, и мы не будем информировать преступников, что мы нашли, что у нас есть, и чего нет", - сказал Сулаев.
Он также отказался комментировать слова Гольник о том, что она подозревает в нападении окружение городского головы или председателя Октябрьского суда.
"Я не буду это комментировать. Сейчас все возможные версии отрабатываются: от банального хулиганского нападения до нападения, связанного с ее профессиональной деятельностью. Все версии рабочие. Все, что от нас зависит, мы сделаем", - сказал Сулаев.
Правоохранители призывают граждан, имеющих информацию о нападении, или знают лиц, которые могут быть причастны к преступлению, сообщить об этом по телефону "102".
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