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Судья Гольник рассказала, кого подозревает в нападении на нее

Четверг, 23 ноября 2017, 00:27
Судья Гольник рассказала, кого подозревает в нападении на нее

Судья Октябрьского районного суда Полтавы связывает нападение на него с окружением мэра Полтавы Александра Мамая.

Об этом она сообщила в комментарии Громадському.

"Я называю это окружением городского головы или председателя Октябрьского суда. Я предполагаю, что это Ковжога Александр - он был представителем городского головы по делу, а сейчас судится со мной", - сказала она.

Гольник рассказала, что на нее напали "классические титушки". По ее словам, у нападавших в руках были похожие на полицейские дубинки, или трубы.

"Удар был не прямой, а под углом, по голове. Не очень сильный. Наложили шов. Если бы муж меня не защищал, была бы совсем другая история. Ему сейчас тяжело ходить", - рассказала судья.

"Средства массовой информации приехали на место раньше полиции", - добавила она.

Напомним, 22 ноября вечером в Полтаве возле Мемориала Солдатской славы напали на судью Ларису Гольник.

Как известно, в мае 2016 судья Октябрьского райсуда Лариса Гольник показала видео, на котором мэр Полтавы Александр Мамай пытается "договориться" с ней о закрытии коррупционного админпроизводства против него.

В марте 2017 года "Слидство.Инфо" провело расследование, в котором рассказывалось о Ларисе Гольник и ее обвинениях против местного мэра и его помощников в попытке подкупа.

В сентябре 2017 Национальное агентство предотвращения коррупции вынесло предписание председателю Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюка относительно полтавского судьи, который оказывал давление на коллегу Ларису Гольник.

Темы: судПолтава
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