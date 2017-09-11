НАПК вынесло предписание по полтавскому судьи из-за давления на коллегу

НАПК вынесло предписание председателю Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюка относительно полтавского судьи, который оказывал давление на коллегу Ларису Гольник.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о внесении предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона председателю Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюка", - говорится в сообщении.

Предписание Бенедисюка вынесли в отношении председателя Октябрьского районного суда Полтавы Александра Струкова.

Ранее в ведомство обратилась судья Октябрьского районного суда Полтавы Лариса Гольник, чтобы ей предоставили правовую защиту.

"НАПК установлено, что председатель Октябрьского районного суда города Полтавы Александр Струков нарушил требования части третьей статьи 53 Закона Украины "О предотвращении коррупции", что состояло в подвержении судьи Октябрьского районного суда города Полтавы Ларисы Гольник негативным мерам воздействия в связи с сообщением ней о нарушение требований Закона другим лицом", - отметило агентство.

В то же время Гольник сообщила в Facebook, что Совет судей Украины также осудил действия Струкова относительно ее.

"В своем решении ССУ указал, что недопустимы: избрание на должности председателей судов лиц с низкими моральными, деловыми и профессиональными качествами; поведение, решения, действия председателей судов, нарушающих законодательство о едином статусе судей", - отметила судья.

Как сообщалось, в мае 2014 года судья Октябрьского районного суда Полтавы Лариса Гольник начала рассмотрение дела в отношении городского головы Александра Мамая. Его обвиняли в сокрытии конфликта интересов при голосовании за выделение земельных участков в пользу падчерицы.

Мэр Полтавы и его защитник Александр Ковжога направляли заявления о якобы преступлениях Гольник в Генпрокуратуру, а также жаловались в Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Высшего совета юстиции.

В января 2015 года другой представитель Мамая Дмитрий Трихна заявил, что Гольник требовала у него 5 тысяч долларов взятки за закрытие дела. Судья же утверждает, что это Трихна предлагал ей "компенсацию" за закрытие дела.

В мае 2016 года Гольник обнародовала видео, на котором Трихна предлагал ей взятку.

В августе 2017 года Гольник сообщила, что представитель мэра Полтавы Александр Ковжога подал иск на Елену Притулу как владельцем сайта "Украинская правда".

По ее словам, Ковжога возмутился из-за публикации в блоге Гольник на УП, в которой она рассказала о давлении на нее мэра Полтавы и его окружения, включая Ковжогу.

Читайте также публикацию блога Гольник в УП "Реформа и отписки. Открытое письмо Генпрокурору Украины".

Украинская правда