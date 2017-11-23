Климкин: за убийство крымской татарки оккупанты дорого заплатят

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Четверг, 23 ноября 2017, 16:32

Министр иностранных дел Павел Климкин называет смерть ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка убийством и убежден, что оккупанты за это дорого заплатят.

Об этом он написал в Twitter. 

Как известно, 23 ноября в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров назвал задержания в Крыму спецоперацией ФСБ России с целью арестов активистов национального движения и компрометации Меджлиса крымскотатарского народа.

Темы: Крым крымские татары оккупация права человека
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