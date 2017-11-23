В результате задержаний крымских татар умерла 82-летняя женщина

После задержаний крымских татар в оккупированном Россией Симферополе на 83 году жизни умерла ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на источники в больнице.

Эту информацию подтверждает крымскотатарская активистка Мумине Салиева.

Веджіє Кашка qtmm.org

"Веджие къартана покинула этот мир. Пишу и не верится. Не могу найти слова, джемаат...", – написала Салиева в Facebook.

По ее информации, женщину также хотели задержать.

Как рассказала в Facebook главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева, Кашка стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы вымогали деньги у турка.

"История неприятная: турок втерся в доверие к семье Веджие, занял деньги и отказывался возвращать. Активисты решили вмешаться в ситуацию из-за уважения к ветерану национального движения. В итоге это закончилось задержаниями и обысками у них", - пишет Мусаева.

По ее информации, Веджие сильно разволновалась, ей вызвали скорую, по дороге в больницу она умерла.

"Удивительной силы был человек - в 83 года ездила на судебные заседания, в 2015 году участвовала в блокаде", - рассказывает главред УП.

"Скорая", на которой увезли Веджие Фото Севгиль Мусаевой

Она рассказала, что семья Веджие приехала в Крым в конце 60-х годов, но прожила там недолго - как-то ночью их выдворили за пределы Крыма.

Кашка участвовала в национальном движении вместе со своим мужем, который умер в 2012 году.

Осенью 2014 года ФСБ проводила у нее дома обыски.

По информации Мусаевой, в крымском поселке Южный также проходит обыск у Эльмиры Газиевой.

Как сообщалось, в аннексированном Симферополе задержали нескольких членов Меджлиса крымскотатарского народа за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.