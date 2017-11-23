Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В результате задержаний крымских татар умерла 82-летняя женщина

Четверг, 23 ноября 2017, 13:22

После задержаний крымских татар в оккупированном Россией Симферополе на 83 году жизни умерла ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на источники в больнице.

Эту информацию подтверждает крымскотатарская активистка Мумине Салиева.

Веджіє Кашка
Веджіє Кашка
qtmm.org

"Веджие къартана покинула этот мир. Пишу и не верится. Не могу найти слова, джемаат...", – написала Салиева в Facebook.

По ее информации, женщину также хотели задержать.

Как рассказала в Facebook главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева, Кашка стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы вымогали деньги у турка.

"История неприятная: турок втерся в доверие к семье Веджие, занял деньги и отказывался возвращать. Активисты решили вмешаться в ситуацию из-за уважения к ветерану национального движения. В итоге это закончилось задержаниями и обысками у них", - пишет Мусаева.

По ее информации, Веджие сильно разволновалась, ей вызвали скорую, по дороге в больницу она умерла.

"Удивительной силы был человек - в 83 года ездила на судебные заседания, в 2015 году участвовала в блокаде", - рассказывает главред УП.

"Скорая", на которой увезли Веджие
Фото Севгиль Мусаевой

Она рассказала, что семья Веджие приехала в Крым в конце 60-х годов, но прожила там недолго - как-то ночью их выдворили за пределы Крыма.

Кашка участвовала в национальном движении вместе со своим мужем, который умер в 2012 году.

Осенью 2014 года ФСБ проводила у нее дома обыски.

По информации Мусаевой, в крымском поселке Южный также проходит обыск у Эльмиры Газиевой.

 

Как сообщалось, в аннексированном Симферополе задержали нескольких членов Меджлиса крымскотатарского народа за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкрымские татарычрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

По всей Украине второй раз за утро раздается тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Крым
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Шойгу готов завозить отдыхающих в оккупированный Крым десантными кораблями
Последние новости
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки ракет для истребителей и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
12:17
Силы обороны поразили вражеские "Зоопарк" и "Репеллент-1" на Таврийком направлении
12:15
Суд в США возобновил запрет на продажу двух моделей Apple Watch
Все новости...
Реклама: