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Чубаров о задержаниях в Крыму: ФСБ хочет скомпрометировать Меджлис

Четверг, 23 ноября 2017, 15:08

Обыски и задержания в Крыму – это спецоперация ФСБ России с целью арестов активистов национального движения и компрометации Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом в Facebook написал глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

"Анализ информации, поступающей из Крыма, свидетельствует о широкомасштабной специальной операции, проводимой ФСБ России в оккупированном Крыму, целями которой являются новые аресты активистов национального движения и компрометация Меджлиса крымскотатарского народа", - написал он.

Чубаров добавил, что при этом, роль провокатора, по своей воле или по принуждению, отведена гражданину Турции Юсуфу Айтану, который ранее втерся в доверие к семье Веджие абла Кашка.

"Как водится в оккупированном Россией Крыму, одновременно с началом обысков в российских государственных СМИ произошел выброс информационных материалов, призванных оправдать очередные репрессии российских оккупантов против крымских татар и, одновременно, очернить Меджлис крымскотатарского народа", - написал он.

Чубаров добавил, что в Меджлисе крымскотатарского народа отслеживают события 23 ноября.

"О принятых рекомендации и о других решениях будет сообщаться", - подытожил Чубаров.

Как известно, 23 ноября в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Темы: Крымкрымские татарыФСБправа человека
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