Еще один штат США признал Голодомор в Украине геноцидом - посольство

367 просмотров
Пятница, 24 ноября 2017, 02:29

Еще один американский штат присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа.

Об этом сообщило Посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

"Губернатор штата Висконсин Скотт Уокер подписал соответствующую прокламацию. Спасибо Соединенным Штатам за поддержку и восстановление исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола советской власти", - говорится в заявлении.

Посольство отмечает, что Голодомор уже признали геноцидом в штатах Вашингтон, Орегон, Иллинойс, Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк.

Как известно, ранее Конгресс США представил проект резолюции о признании Голодомора геноцидом.

Кроме того, Госдеп США осудил попытки оспорить исторический факт Голодомора в Украине

Темы: голодомор Украина США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
МИД РФ назвал Голодомор в Украине "политизацией истории" 23 ноября 2017, 16:37
США о Голодоморе: Мы осуждаем попытки отрицать этот факт 21 ноября 2017, 06:30
США должны признать Голодомор геноцидом - Чалый 20 ноября 2017, 02:18
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Порошенко надеется, что Украина получит макрофинансовую помощь от ЕС
США выступили в защиту Сущенко в ОБСЕ
В Украине задержали представителя Кадырова и отвезли к границе РФ
В сети появилось видео Плотницкого в аэропорту
Все новости
исследование

Пиво расслабляет, виски усиливает сексуальность. Как нас меняет алкоголь

урбанизм

В Нидерландах создали городские капсулы для интровертов

живая легенда

Философия жизни и творчества от культового режиссера Дэвида Линча