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США осудили попытки оспорить исторический факт Голодомора в Украине

Суббота, 18 ноября 2017, 04:54
США осудили попытки оспорить исторический факт Голодомора в Украине

Государственный департамент США осудил попытки оспорить исторический факт Голодомора в Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Хезер Науэрт, передает Укринформ.

"В этом месяце мы вспоминаем и чтим миллионы украинцев, погибших от голода в начале 1930-х годов в результате жестокой политики советской эпохи времен Сталина. Варварский захват украинской земли и сельскохозяйственных культур, что привело к Голодомору, стал одним из самых жестоких деяний ХХ века, что превратило европейскую житницу на землю неизмеримых человеческих страданий", - говорится в заявлении.

"Соединенные Штаты стоят вместе с украинским народом и чтят память об этой трагедии, вызванной советской властью, а также осуждают попытки оспорить это как исторический факт", - отметили в Госдепе.

Как известно, ранее Конгресс США представил проект резолюции о признании Голодомора геноцидом.

Темы: голодоморСША
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