"Динамо" проиграло албанскому "Скендербеу" в группе Лиги Европы

207 просмотров
Пятница, 24 ноября 2017, 02:46

Киевское "Динамо" потерпело поражение в матче 5 тура группового турнира Лиги Европы. В Албании "сине-белые" уступили местному "Скендербеу" со счетом 2:3.

Поединок проходил без зрителей: УЕФА наказал албанскую команду за противоправные действия болельщиков в предыдущих матчах.

В первом тайме на поле была равная игра - соперники обменялись голами. На 16-й минуте после красивой комбинации киевлян забил Виктор Цыганков. Но уже через две минуты албанцы сравняли счет - отличился Сабиен Лиляй.

Во втором тайме преимущество было на стороне "Скендербеу". На 52-й минуте гол забил Адении, а на 56-й - Соу. Киевляне смогли ответить лишь одним результативным ударом - в компенсированное время отличился Назарий Русин.

После поражения "Динамо", как и ранее, с 10 очками возглавляет группу В.

Матч 6 тура "сине-белые" проведут 7 декабря в Киеве против сербского "Партизана".

Темы: футбол
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Шахтер" разгромлен в важном матче Лиги Чемпионов в Неаполе 21 ноября 2017, 23:49
НБУ пытался заблокировать взыскание "миллиарда Суркисов" 21 ноября 2017, 12:47
"Динамо" обжалует техническое поражение от "Мариуполя" в Лозанне - Суркис 20 ноября 2017, 00:04
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Порошенко надеется, что Украина получит макрофинансовую помощь от ЕС
США выступили в защиту Сущенко в ОБСЕ
В Украине задержали представителя Кадырова и отвезли к границе РФ
В сети появилось видео Плотницкого в аэропорту
Все новости
исследование

Пиво расслабляет, виски усиливает сексуальность. Как нас меняет алкоголь

урбанизм

В Нидерландах создали городские капсулы для интровертов

живая легенда

Философия жизни и творчества от культового режиссера Дэвида Линча