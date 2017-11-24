"Динамо" проиграло албанскому "Скендербеу" в группе Лиги Европы

Киевское "Динамо" потерпело поражение в матче 5 тура группового турнира Лиги Европы. В Албании "сине-белые" уступили местному "Скендербеу" со счетом 2:3.

Поединок проходил без зрителей: УЕФА наказал албанскую команду за противоправные действия болельщиков в предыдущих матчах.

В первом тайме на поле была равная игра - соперники обменялись голами. На 16-й минуте после красивой комбинации киевлян забил Виктор Цыганков. Но уже через две минуты албанцы сравняли счет - отличился Сабиен Лиляй.

Во втором тайме преимущество было на стороне "Скендербеу". На 52-й минуте гол забил Адении, а на 56-й - Соу. Киевляне смогли ответить лишь одним результативным ударом - в компенсированное время отличился Назарий Русин.

После поражения "Динамо", как и ранее, с 10 очками возглавляет группу В.

Матч 6 тура "сине-белые" проведут 7 декабря в Киеве против сербского "Партизана".