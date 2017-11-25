НАБУ проводит обыски в Национальном институте рака

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в Национальном институте рака.

Об этом сообщил представитель НАБУ, передают Українські Новини.

"Можем подтвердить, что там проводятся следственные действия", - сказал он.

Собеседник агентства не уточнил, в рамках какого расследования проводятся обыски.

При этом, как уточнил The Insider, следственные действия проводятся в рамках производства, возбужденного по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное группой лиц или в особо крупных размерах).