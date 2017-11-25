НАБУ проводит обыски в Национальном институте рака

84 просмотра
Суббота, 25 ноября 2017, 00:54

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в Национальном институте рака.

Об этом сообщил представитель НАБУ, передают Українські Новини.

"Можем подтвердить, что там проводятся следственные действия", - сказал он.

Собеседник агентства не уточнил, в рамках какого расследования проводятся обыски.

При этом, как уточнил The Insider, следственные действия проводятся в рамках производства, возбужденного по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное группой лиц или в особо крупных размерах).

Темы: НАБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Главные новости дня – за 60 секунд 24 ноября 2017, 20:32
НАБУ объявило в розыск директора "Трейд Коммодити" 24 ноября 2017, 17:30
Огромную взятку детективам НАБУ предлагал известный контрабандист – ГПУ 24 ноября 2017, 12:47
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Полиция предупредила о новой атаке вируса-шифровальщика
Плотницкий вернется в ОРЛО - СМИ
ЕС предоставит Украине новую макрофинансовую помощь 1,8 млрд евро
Плотницкий сложил полномочия "главы ЛНР"
Все новости
урбанизм

"Соты" на стенах домов для бездомных Нью-Йорка

исследование

4 чашки кофе в день уменьшают риск возникновения рака

Фото

Археологи нашли на дне озера крепость, которой 3 тысячи лет