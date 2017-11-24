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НАБУ проводит обыски в Национальном институте рака

Пятница, 24 ноября 2017, 23:54
НАБУ проводит обыски в Национальном институте рака

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в Национальном институте рака.

Об этом сообщил представитель НАБУ, передают Українські Новини.

"Можем подтвердить, что там проводятся следственные действия", - сказал он.

Собеседник агентства не уточнил, в рамках какого расследования проводятся обыски.

При этом, как уточнил The Insider, следственные действия проводятся в рамках производства, возбужденного по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное группой лиц или в особо крупных размерах).

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Темы: НАБУ
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