Двое бойцов, которые считались погибшими, вышли из-под обстрелов

Двое военных сил АТО, которые по предварительной информации считались погибшими, вышли из-под вражеских обстрелов и вернулись в свои подразделения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Хорошие новости из района проведения АТО. Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые вчера считались погибшими во время боевого столкновения с врагом у Крымского, благодаря своему боевому опыту и обучаемости вышли из-под обстрелов и вернулись к своим подразделениям", - говорится в сообщении.

Ранее штаб АТО сообщил, что в результате боевого столкновения на подступах к Крымскому, что на Луганском направлении, погибли 4 бойца ВСУ, еще двое ранены.