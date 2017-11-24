Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: 7 обстрілів, 5 загиблих

П'ятниця, 24 листопада 2017, 06:12

За минулу добу, 23 листопада, бойовики 7 разів порушили перемир'я - 5 бійців ЗСУ загинули, ще 4 - отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою, проте контрольованою українською армією. Попри загальне зменшення кількості обстрілів, дотримання режиму припинення вогню немає" - йдеться у заяві. 

Протягом доби на Луганському напрямку найгарячіше було на підступах до Кримського - там відбулося бойове зіткнення, яке тривало близько восьми годин. Українськими бійцями було знищено чотирьох окупантів, ще п’ятьох – поранено. Загинули 4 наші бійці, ще двоє поранені.

Крім того, російсько-терористичні війська обстрілювали оборонні укріплення сил АТО біля Кримського із 82-мм мінометів та легкого піхотного озброєння.

Зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів противник турбував оборонців Новоолександрівки, на Світлодарській дузі під гранатометний вогонь потрапили захисники Луганського.

На Донецькому напрямку найгарячіше було на Приазов’ї - там російські найманці випустили більше двох десятків мін різних калібрів.

Озброєння БМП, гранатомети і стрілецьку зброю вони застосували поблизу Павлополя, а біля Водяного незаконні збройні формування вели вогонь із гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Втрати ворога за добу - 17 чоловік: 8 загиблих і 9 поранених.

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
Усі новини...
Реклама: