Двоє бійців, які вважались загиблими, вийшли з-під обстрілів

Двоє військових сил АТО, які за попередньою інформацією вважались загиблими, вийшли з-під ворожих обстрілів і повернулись у свої підрозділи.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Добрі новини з району проведення АТО. Двоє військовослужбовців Збройних Сил України, які вчора вважалися загиблими під час бойового зіткнення з ворогом біля Кримського, завдяки власному бойовому досвіду і навченості вийшли з-під обстрілів і повернулися до своїх підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Раніше штаб АТО повідомив, що внаслідок бойового зіткнення на підступах до Кримського, що на Луганському напрямку, загинули 4 бійці ЗСУ, ще двоє поранені.