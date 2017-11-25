Соболев заявил о попытке обысков у врачей, помогающих участникам акции под ВР
Нардеп Егор Соболев заявил о попытке проведения обысков в квартире врачей, обслуживающих участников акции - жителей палаточного городка под Верховной Радой.
Об этом Соболев сообщил утром 25 ноября.
"В Киеве на адрес Харьковское шоссе 180/21 приехали представители донецкой полиции и прокуратуры, пытаются провести обыски в квартире, которую арендуют наши врачи, которые помогают в лагере (палаточном городке под ВР - ред.), оказывают первую помощь, следят за здоровьем (участников акции) ", - заявил он.
"АТОшники, которые находятся здесь (под ВР), считаются донецкой полицией "преступной группировкой", в Мариуполе штампуются решения судов и пытаются найти у них хоть что-то, чтобы их задержать", - добавил Соболев.
Как известно, 24 ноября "Рух визволення" заявил о похищении активиста, ветерана батальона "Донбасс" Александра Новикова.
По словам Соболева, похищением Новикова занимались две группы спецназовцев из Мариуполя и Киева.
Он предполагает, что Новикова могут вывезти в Мариуполь, а его похищения связывает или с тем, что "Новикова в 2015 году шантажировала военная прокуратура, что обвинит его в похищении человека, если он не будет свидетельствовать против Семена Семенченко", или с тем, что участники движения начали блокировать нелегальное "обогащение президента и Медведчука" из-за поставок на территорию Украины топлива из России.
Украинская правда
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