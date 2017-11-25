Соболєв заявив про спробу обшуків у лікарів, що допомагають учасникам акції під ВР

Нардеп Єгор Соболєв заявив про спробу проведення обшуків у квартирі лікарів, які обслуговують учасників акції - мешканців наметового містечка під Верховною Радою.

Про це Соболев повідомив вранці 25 листопада.

"У Києві на адресу Харківське шоссе 180/21 приїхали представники донецької поліції та прокуратури, намагаються провести обшуки у квартирі, яку орендують наші лікарі, які допомагають у таборі (наметовому містечку під ВР - ред.), надають першу допомогу, слідкують за здоров'ям (учасників акції)", - заявив він.

"АТОшники, які перебувають тут (під ВР), вважаються донецькою поліцією "злочинним угрупованням, у Маріуполі штампуються рішення судів і намагаються знайти у них хоч щось, щоб їх затримати", - додав Соболєв.

Згодом він зазначив, що біля квартири лікарів "Донбасу" перебуває Артем Подвиг - слідчий прокуратури Донецької області, який намагається провести обшук.

"Документи на право саме йому проводити обшук йому таки прислали з Маріуполя", - зазначив Соболєв.

Як відомо, 24 листопада "Рух визволення" заявив про викрадення активіста, ветерана батальйону "Донбас" Олександра Новікова.

За словами Соболєва, викраденням Новікова займалися дві групи спецпризначенців з Маріуполя та Києва.

Він припускає, що Новікова можуть вивезти у Маріуполь, а його викрадення пов'язує або з тим, що "Новікова у 2015 році шантажувала військова прокуратура, що звинуватять його у викраденні людини, якщо він не свідчитиме проти Семена Семенченка", або з тим, що учасники руху почали блокувати нелегальне "збагачення президента і Медведчука" через постачання на територію України палива з Росії.

Українська правда