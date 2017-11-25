В Одессе экс-лидера Правого сектора арестовали с правом залога в 600 тысяч

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Суббота, 25 ноября 2017, 11:31

В Одессе суд избрал экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 608 тысяч гривен. 

Как сообщает "Думская", Стерненко подозревают в организации беспорядков 18 ноября в Горсаду.

Защита Стерненко намерена обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. 

Как отмечает СМИ, ранее Стерненко оказывал давление на одесские суды, был уличен в физическом воздействии и угрозах. 

Губернатор Одесской области Максим Степанов на своей странице в Facebook заявил, что считает сумму назначенного залога недопустимой и обещает внести деньги за Стерненко. 

 

Как известно, 18 ноября во время протестов против застройки в Городском саду Одессы разбили голову начальнику одесской полиции Дмитрию Головину. Во время столкновений был применен слезоточивый газ.

После столкновений за медицинской помощью обратились 20 полицейских.

Полиция квалифицирует инцидент по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Темы: Одесса Правый сектор суд
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