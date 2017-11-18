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В Одессе во время протеста разбили голову начальнику полиции

Суббота, 18 ноября 2017, 13:59
В Одессе во время протеста разбили голову начальнику полиции

В Одессе во время протестов против застройки в Городском саду разбили голову начальнику одесской полиции Дмитрию Головину.

Об этом сообщает "Думская".

"Начальник одесской полиции Дмитрий Головин получил травму в ходе столкновений с протестующими - ему разбили голову", - пишет издание.

 
Начальник одесской полиции Дмитрий Головин
думская

Около 13 часов протестующие сняли ворота Летнего театра. Головин попытался успокоить людей, однако его начали толкать. После этого полицейские вступились за начальника и произошло несколько столкновений.

В 13:40 активисты подперли дверьми Летнего театра вход в мэрию.

 
думская
 
думская
 
думская
 
думская
 
думская

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Темы: Одессамитинги
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