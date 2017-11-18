В Одесі під час протесту розбили голову начальнику поліції

В Одесі під час протестів проти забудови в Міському саду розбили голову начальнику одеської поліції Дмитру Головіну.

Про це повідомляє "Думська".

"Начальник одеської поліції Дмитро Головін отримав травму в ході зіткнень з протестуючими - йому розбили голову", - пише видання.

Начальник одеської поліції Дмитро Головін думская

Близько 13 години учасники протесту зняли ворота Літнього театру. Головін спробував заспокоїти людей, проте його почали штовхати. Після цього поліцейські заступилися за начальника та сталося кілька зіткнень.

О 13:40 активісти підперли дверима Літнього театру вхід в мерію.

Думская

Думская

Думская

Думская