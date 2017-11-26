Опасность лавин есть в горах Ивано-Франковщины и Закарпатья - ДСНС

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Воскресенье, 26 ноября 2017, 11:35

В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области 27 ноября будет высокая угроза схода лавин.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"27 ноября, в связи с интенсивными осадками, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в воскресенье, 26 ноября, в Украине ожидается прохладная погода с туманами и мокрым снегом, местами - гололед.

Украинская правда

Темы: Ивано-Франковская область Закарпатье ГСЧС Карпаты
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