Погода на воскресенье: туманы, местами - гололед

В воскресенье, 26 ноября, в Украине ожидается прохладная погода с туманами и мокрым снегом, местами - гололед.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве и на западе утром 26 ноября ожидается туман с видимостью 200-500 м.

На дорогах в восточных областях прогнозируют гололед.

В большинстве западных областей - дождь и мокрый снег, на востоке страны - небольшой снег.

Теплее всего будет на юге - до +14, холоднее - на востоке: от -4 до +1.