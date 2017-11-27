Литва может подарить Украине оружия на 2 млн евро

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Понедельник, 27 ноября 2017, 03:01

Литва намерена передать Украине вооружение, стоимость которого составляет 1,93 миллиона евро.

Об этом говорится в проекте постановления правительства Литвы, подготовленном Минобороны государства и опубликованном на странице электронного парламента, пишет Радио Свобода.

В приложениях к постановлению указано, что Украине могут быть переданы более 7000 автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов, более 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие и другая военная техника.

Проект постановления правительства Литвы направлен на рассмотрение Министерству финансов и МИД страны.

Впервые Литва передала Украине вооружение в 2014 году. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявлял, что литовское правительство предоставляло Украине летальные вооружение и по возможности будет продолжать такую ​​поддержку.

Ранее сообщалось, что Конгресс США утвердил в бюджете на 2018 финансовый год военную помощь Украине на сумму 350 млн долларов. Предоставление такой помощи может одобрить или не одобрить исполнительная власть США, которая не обязана предоставлять эту помощь, а только имеет такое право.

18 ноября представитель Госдепартамента США сообщил, что Совет национальной безопасности решила во время заседания во вторник дать "зеленый свет" на выделение грантового пакета в размере 47 млн долларов правительству Украины на покупку американского оборонного оружия.

Американский аналитический центр Heritage Foundation, который обозреватели и СМИ называют мозговым центром администрации Дональда Трампа, призвал вооружить Украину.

Темы: Литва оружие
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