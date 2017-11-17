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Сенат США схвалив проект оборонного бюджету США

П'ятниця, 17 листопада 2017, 00:17
Сенат США схвалив проект оборонного бюджету США

Оборонний бюджет США на 2018 рік, що передбачає 350 млн. дол. на безпекову допомогу Україні, спрямований на підпис Президентові США.

Про це повідомляє Посольство України в США.

Сенат США схвалив проект закону про "Бюджет США на 2018 р. на потреби національної оборони", який містить дозвіл на виділення 350 млн. дол. для надання безпекової допомоги Україні.

Таким чином, Конгрес завершив процедуру ухвалення зазначеного документа, який відтепер спрямовується на підпис Президентові США.

Проект закону санкціонує надання Україні  летальних озброєнь оборонного характеру та суттєво розширює параметри підтримки України з боку Сполучених Штатів у безпековій та оборонній сферах.

"Так, до документа, включено положення, що дозволяють використання коштів оборонного бюджету США на потреби реабілітації у медичних установах Сполучених Штатів поранених українських військовослужбовців, навчання та підготовку українських медичних фахівців у цій сфері, а також для посилення спроможності повітряних та військово-морських сил нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Вперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією; військово-морські протимінні засоби; кораблі прибережної дії та берегової охорони.

Як повідомлялось, сенатор-республіканець Джим Інгофф заявив, що Адміністрація США наближається до зміни політики стосовно надання Україні оборонної зброї.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАДонбасзброя
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