В Украину идут дожди с мокрым снегом

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Понедельник, 27 ноября 2017, 13:13

На большей части Украины во вторник, 28 ноября, ожидаются осадки – дождь и мокрый снег.

Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает "Интерфакс-Украина".

По информации синоптиков, большая часть территории страны окажется в зоне влияния атмосферного фронта и теплого атлантического воздуха, лишь восточная часть останется в холодной воздушной массе и в поле повышенного давления.

В восточных областях Украины осадков не ожидается, температура ночью 4-9 мороза, днем 1-3 ниже нуля. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму прогнозируется дождь, температура ночью 0-6, днем 4-9 тепла.

На остальной территории ночью – дождь и мокрый снег, днем местами небольшие осадки (лишь в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях без осадков). Температура ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем 0-5 тепла.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в южных и восточных областях местами порывы до 15-20 м/с.

В Киеве 28 ноября ночью умеренный дождь, днем местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0, днем 2-4 тепла.

Согласно прогнозу на 29 ноября, в южной части Украины ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью 0-5, днем 5-12 тепла (в Запорожской области в течение суток от 2 тепла до 3 мороза).

На остальной территории прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег; температура в течение суток от 3 тепла до 2 мороза (ночью в восточных регионах, Сумской и Полтавской областях 3-8 мороза).

Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве 29 ноября небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем около 0 градусов.

Темы: погода
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