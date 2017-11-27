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На Україну сунуть дощі з мокрим снігом

Понеділок, 27 листопада 2017, 12:13

На переважній частині України у вівторок, 28 листопада, очікуються опади - дощ і мокрий сніг.

Про це повідомив Укргідрометцентр, передає "Інтерфакс-Україна".

За інформацією синоптиків, більша частина території країни опиниться в зоні впливу атмосферного фронту і теплого атлантичного повітря, лише на сході буде холодна повітряна маса і поле підвищеного тиску.

У східних областях України опадів не очікується, температура вночі 4-9 морозу, вдень 1-3 нижче нуля. В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та Криму прогнозується дощ, температура вночі 0-6, вдень 4-9 тепла.

На решті території вночі - дощ і мокрий сніг, вдень місцями невеликі опади (лише в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях без опадів). Температура вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 0-5 тепла.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, в південних і східних областях місцями пориви до 15-20 м/с.

У Києві 28 листопада вночі помірний дощ, вдень місцями невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0, вдень 2-4 тепла.

Згідно з прогнозом на 29 листопада, в південній частині України очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі 0-5, вдень 5-12 тепла (в Запорізькій області протягом доби від 2 тепла до 3 морозу).

На решті території прогнозується невеликий дощ і мокрий сніг; температура протягом доби від 3 тепла до 2 морозу (вночі у східних регіонах, Сумській та Полтавській областях 3-8 морозу).

Вітер в Україні переважно південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві 29 листопада невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень близько 0 градусів.

Теми: погода
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