ГПУ не собрала доказательств причастности экс-главы Одещины к побоищу

Генеральная прокуратура не нашла доказательств вины народного депутата от "Оппозиционного блока" Николая Скорика в столкновениях, произошедших в Одессе 19 февраля 2014 года.



Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос нардепа от БПП Сергея Лещенко, который он публикует в Facebook.



19 февраля 2014 молодчики в касках устроили побоище под Одесской облгосадминистрацией. По данным местных СМИ, это были представители харьковского "Оплота" и бойцы одноименного бойцовского клуба. Тогда пострадали не только участники акций, но и не менее 9 журналистов и техника трех съемочных групп.



В то время Одесскую ОГА возглавлял Скорик.

Обвинения по факту массового избиения во время акции протеста граждан, включая журналистов, направлены в суд – и судебное разбирательство продолжается, отметили в Генпрокуратуре.



"Из-за отсутствия доказательств причастности к совершению указанных преступлений бывшего главы Одесской областной государственной администрации Скорика Н. Л. сообщение о подозрении ему не вручалось, вопрос о снятии депутатской неприкосновенности не инициировался", – информирует ГПУ.

Лещенко напоминает, что 22 сентября генпрокурор Юрий Луценко анонсировал внесение "на следующей неделе" представления на привлечение Скорика к ответственности.



"И вот сегодня из ответа зама Луценко Юрия Столярчука выяснилось, что нам всем померещилось", – констатирует нардеп.