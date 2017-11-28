"Дело 2 мая": суд оставил в силе арест Долженкова

Апелляционный суд Одесской области оставил в силе арест фигуранта "дела 2 мая" Сергея Долженкова.

Об этом сообщает прокуратура региона, передает "Радио Свобода".

Таким решением апелляционный суд подтвердил решение Приморского райсуда, который 13 ноября оставил Долженкова под стражей до 12 января следующего года.

Прокуратура сообщает, что меру пресечения второму фигуранту дела, россиянину Евгению Мефедову, продолжили 15 ноября.

Мефедов и Долженков были среди 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы, – но эту группу городской суд Черноморска 18 сентября оправдал.

После оглашения приговора двух фигурантов дела Сергея Долженкова и Евгения Мефедова снова задержали, объявив им новое подозрение - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.