"Дело 2 мая": суд оставил в силе арест Долженкова

223 просмотра
Вторник, 28 ноября 2017, 06:32

Апелляционный суд Одесской области оставил в силе арест фигуранта "дела 2 мая" Сергея Долженкова.

Об этом сообщает прокуратура региона, передает "Радио Свобода".

Таким решением апелляционный суд подтвердил решение Приморского райсуда, который 13 ноября оставил Долженкова под стражей до 12 января следующего года.

Прокуратура сообщает, что меру пресечения второму фигуранту дела, россиянину Евгению Мефедову, продолжили 15 ноября.

Мефедов и Долженков были среди 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы, – но эту группу городской суд Черноморска 18 сентября оправдал.

После оглашения приговора двух фигурантов дела Сергея Долженкова и Евгения Мефедова снова задержали, объявив им новое подозрение - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Темы: Одесса суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Одесский порт направляется ракетный эсминец США 28 ноября 2017, 01:35
В Одессе арестовали третьего защитника Летнего театра 28 ноября 2017, 00:30
ГПУ не собрала доказательств причастности экс-главы Одещины к побоищу 27 ноября 2017, 14:26
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Украина передала генсеку ООН официальное письмо по делу Сущенко
ОБСЕ: на Донбассе уменьшилось количество взрывов
Сын нардепа отказался давать показания об ограблении магазина
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
город

Как работают петиции: 4 городских проекта, которые воплощают в жизнь

раритет

Бытовая техника, которую не меняли 60 лет, потому что всё работает

Фото

Иногда талант – главное. Из опыта фотографа