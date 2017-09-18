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Двух фигурантов "дела 2 мая" снова задержали – уже по другой статье

Понедельник, 18 сентября 2017, 17:31

Двух фигурантов "дела 2 мая" снова задержали – уже по другой статье

Пророссийских участников трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе Сергея Долженкова и Евгения Мефедова, оправданных судом по делу о массовых беспорядках, снова задержали.

Теперь ими занялась Служба безопасности Украины, передает корреспондент "Думской".

Сотрудники СБУ и прокуратуры зашли в зал суда, где зачитывали оправдательный приговор, чтобы объявить им о новом подозрении. Журналистов оттуда выгнали.

Теперь Долженкову и Мефедову инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – ст. 110 УК. 

Евгений Мефедов является гражданином Российской Федерации.

В суд пришли российский консул Александр Страхов и его помощнчик, но их вывели.

Активисты соорудили баррикаду, чтобы помешать вывозу фигурантов дела.

Суд окружен спецназом, сообщает активист Сергей Стерненко в Facebook.

Мефедов и Долженков были среди 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы, – но эту группу городской суд Черноморска 18 сентября оправдал.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОдессаСБУсепаратизмсуд
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