Ответ будет жестким: ВСУ готовятся к провокациям на Донбассе

2074 просмотра
Вторник, 28 ноября 2017, 13:10

В населенных пунктах Доломитное, Майское, Гладосово Донецкой области российские оккупанты готовят диверсионные и вооруженные провокации.

Об этом заявили в пресс-центре Штаба АТО.

Сообщается, что Штаб получил информацию о подготовке диверсионных и вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск в районе населенных пунктов Доломитное, Майское, Гладосово.

"Вооруженные Силы Украины готовы адекватно отреагировать. Ответ будет жестким", - заявили в штабе АТО.

В пресс-центре также отметили, что с утра 28 ноября боевики ОРДО обстреливают населенные пункты Майское и Гладосово.

"Эти действия НЗФ ОРДО расцениваются как очередная провокация дискредитации подразделений ВС Украины в АТО и недопущения наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации и обстановки о нарушениях боевиками ОРДО режима "Тишины" в указанных населенных пунктах", - заявили в Штабе.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований двое украинских военных погибли, двое - ранены и еще двое - получили боевые травмы.

В целом по линии соприкосновения 28 ноября было зафиксировано 15 обстрелов со стороны боевиков. Украинские военные 7 раз открывали огонь.

Украинская правда
Темы: ОРДЛО "ДНР" Вооруженные силы оккупация диверсанты
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В ОБСЕ о наблюдателе, который здоровался с боевиком: оплошность 27 ноября 2017, 14:00
В Луганске дома, где жил Плотницкий с охраной, пустуют – СМИ 27 ноября 2017, 09:27
Пасечник заявил, что не будет блокировать обмен пленными 26 ноября 2017, 10:24
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Подозреваемая в убийстве Хараберюша не причастна к убийству Шеремета – СБУ
СБУ: Россия планирует сфальсифицировать выборы в Украине
Россияне и боевики не дают забрать из ОРДО тело украинца – СЦКК
Аваков рассказал, сколько техники и войск РФ на Донбассе
Все новости
здоровье

Статистика ВИЧ-инфицирования по Украине от МОЗ

афиша

Travel Days 2017 и еще несколько событий недели, которые стоит посетить

здоровье

Заболел – сиди дома. МОЗ объяснил, сколько дней надо, чтобы переждать грипп