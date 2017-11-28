Ответ будет жестким: ВСУ готовятся к провокациям на Донбассе

В населенных пунктах Доломитное, Майское, Гладосово Донецкой области российские оккупанты готовят диверсионные и вооруженные провокации.

Об этом заявили в пресс-центре Штаба АТО.

Сообщается, что Штаб получил информацию о подготовке диверсионных и вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск в районе населенных пунктов Доломитное, Майское, Гладосово.

"Вооруженные Силы Украины готовы адекватно отреагировать. Ответ будет жестким", - заявили в штабе АТО.

В пресс-центре также отметили, что с утра 28 ноября боевики ОРДО обстреливают населенные пункты Майское и Гладосово.

"Эти действия НЗФ ОРДО расцениваются как очередная провокация дискредитации подразделений ВС Украины в АТО и недопущения наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации и обстановки о нарушениях боевиками ОРДО режима "Тишины" в указанных населенных пунктах", - заявили в Штабе.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований двое украинских военных погибли, двое - ранены и еще двое - получили боевые травмы.

В целом по линии соприкосновения 28 ноября было зафиксировано 15 обстрелов со стороны боевиков. Украинские военные 7 раз открывали огонь.