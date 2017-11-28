Відповідь буде жорсткою: ЗСУ готуються до провокацій на Донбасі

821 перегляд
Вівторок, 28 листопада 2017, 13:10

В населенних пунктах Доломітне, Травневе, Гладосове Донецької області російські окупанти готують диверсійні та збройні провокації.

Про це заявили в прес-центрі Штабу АТО.

Повідомляється, що Штаб отримав  інформацію щодо підготовки диверсійних і збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ у районі населених пунктів Доломітне, Травневе, Гладосове.

"Збройні Сили України готові адекватно відреагувати. Відповідь буде жорсткою", - заявили у Штабі АТО.

В прес-центрі також зазначили, що зранку 28 листопада бойовики ОРДО обстрілюють населені пункти Травневе та Гладосове.

"Ці дії НЗФ ОРДО розцінюються як чергова провокація дискредитації підрозділів ЗС України в АТО та недопущення спостерігачів СММ ОБСЄ і представників місії ООН, які планували провести моніторинг гуманітарної ситуації та обстановки щодо порушень бойовиками ОРДО режимів "Тиші" в зазначених населених пунктах", - заявили у Штабі.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу внаслідок обстрілів незаконних збройних формувань двоє українських військових загинули, двоє - поранені та ще двоє - отримали бойові травми.

Загалом по лінії зіткнення 28 листопада було зафіксовано 15 обстрілів з боку бойовиків. Українські військові 7 разів відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: ОРДЛО "ДНР" Збройні сили окупація диверсанти
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В ОБСЄ виправдовуються за спостерігача, який вітався з бойовиком 27 листопада 2017, 14:00
У Луганську будинки, де жив Плотницький з охороною, пустують – ЗМІ 27 листопада 2017, 09:27
Пасічник заявив, що не блокуватиме обмін полоненими 26 листопада 2017, 10:24
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
СБУ: Росія планує сфальсифікувати вибори в Україні
Росіяни та бойовики не дають забрати з ОРДО тіло українця – СЦКК
Аваков розповів, скільки техніки і військ РФ на Донбасі
Волкер розповів про найімовірніший сценарій для Донбасу
Усі новини
Made in Ukraine

7 українських брендів зимового взуття

читай!

Мистецтво визначати пріоритети. Уривок із книги Ґреґа Маккеона

Фото

Інколи талант – головне. З досвіду фотографа