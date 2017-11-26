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Сутки в АТО: двое военных погибли, еще двое - ранены

Воскресенье, 26 ноября 2017, 08:41
Сутки в АТО: двое военных погибли, еще двое - ранены

За минувшие сутки в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований двое украинских военных погибли, двое - ранены и еще двое - получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В общем по линии соприкосновения зафиксировали 15 обстрелов со стороны боевиков. Украинские военные 7 раз открывали огонь в ответ.

На Луганском направлении незаконные вооруженные формирования вели огонь из 82-мм минометов и гранатометов по позициям Новолуганского, а из гранатометов - около Новоалександровки. Также боевики вели огонь из стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской и Крымского.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов различных калибров неподалеку Павлополя, Невельского и шахты Бутовка. Также боевики применяли пехотное вооружение в пригороде Авдеевки.

"Еще в светлое время суток в течение нескольких часов вблизи Верхнеторецкого воинов обстреливали вражеские снайперские пары, враг также применял запрещенные Минском виды вооружения", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркивают, что боевики для провокационных обвинений поочередно вели огонь в сторону своих и украинских позиций, применяя тяжелое вооружение.

Как сообщалось, военнослужащий 16-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ после боя под Крымским 23 ноября попал в плен к боевикам.

Украинская правда

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Темы: АТОВооруженные силы
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