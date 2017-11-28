Рабочая группа заканчивает работу над изменениями в Конституцию относительно Крыма
Рабочая группа по наработке изменений относительно статуса Крыма скоро предоставит Конституционной комиссии целостный текст изменений и дополнений в раздел 10 Конституции Украины.
Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает "Укринформ".
"Мы накануне многих очень практичных вещей по Крыму, начиная с его возвращения, дальнейшего обустройства, совершенствования правового статуса Крыма. И мы буквально, я надеюсь, на выходе целостного текста тех изменений и дополнений, которые предложат в ближайшее время Конституционной комиссии касательно раздела 10- го Конституции Украины о Крыме", - рассказал Чубаров.
По его словам, в состав рабочей группы вошли специалисты-правоведы, политики и ученые.
Они прошли трудный этап дискуссий, "которые в некоторых моментах напоминают дискуссии, которые происходили в 1917 году, в том числе при встречах делегаций Крымской народной республики, или Курултая крымскотатарского народа, и украинского правительства", - отметил председатель Меджлиса.
Как известно, 20 января 2017 лидер Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Рефат Чубаров призвал президента и правительство созвать конституционную комиссию для работы по внесению изменений в раздел 10 Конституции.
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