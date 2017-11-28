Ультрас остановили автобус "Шахтера", чтобы поговорить о войне на Донбассе

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Вторник, 28 ноября 2017, 20:18

Представители фанатских групп Kharkiv City Patriots и донецкого The Club, остановили автобус "Шахтера", чтобы поговорить с футболистами о непонятной позиции клуба касательно войны на Донбассе и то, что футболисты не приняли участия в акции "Мой папа - герой!".

Об этом сообщает "Укринформ".

Во время разговора с ультрас футболист Тарас Степаненко пообещал поддержать воинов АТО в ближайшем матче. Другой игрок - Андрей Пятов рассказал, что игроки "Шахтера" много помогают украинским военным, но делают это не публично.

Однако ультрас поставили команде ультиматум: "Не поддержите нашу армию - будете играть в Донецке".

Как известно, Федерация футбола участников АТО и организация "Украинцы-вместе" несколько туров УПЛ проводят акцию "Мой папа - герой". Команды выходят на поле с детьми воинов АТО в футболках с надписью "Мой папа - герой". В акции уже приняли участие все клубы УПЛ, кроме "Шахтера".

Перед матчем УПЛ "Олимпик" - "Шахтер" акцию сорвали из-за нежелания руководства "горняков" принимать в ней участие. В Федерации футбола участников АТО заявили, что "Шахтер" в ультимативной форме отказался одевать футболки акции. В то же время в клубе заявили, что видят в ней пиар-ход определенных сил в украинском футболе.

Темы: футбол Шахтер
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