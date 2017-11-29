NYT опубликовала записи о подмене допинг-проб россиян во время ОИ-2014

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Среда, 29 ноября 2017, 03:16

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков записал в своем дневнике, что обсуждал подмену допинг-проб во время Олимпиады в Сочи 2014 года с Виталием Мутко, на тот момент министром спорта РФ.

Выдержки из записей Родченкова опубликовала газета The New York Times, пишет DW.com.

В частности, как следует из дневника, за четыре дня до начала Игр в Сочи, 3 февраля 2014 года, в штаб-квартире оргкомитета Олимпиады Григорий Родченков передал Мутку "список Дюшес", то есть перечень из десятков фамилий атлетов, которые употребляли коктейль из запрещенных препаратов и чьи допинг-пробы планировалось подменить.

На той же встрече Виталий Мутко якобы предложил сохранить олимпийскую лабораторию после Игр для исследования новых возможностей допинга, пишет The New York Times со ссылкой на дневник информатора WADA.

Из записей Родченкова следует, что в курсе подмены допинг-проб были также замминистра спорта Юрий Нагорных и тогдашняя замдиректора "Центра спортивной подготовки сборных команд России" (ЦСП) Ирина Родионова.

"Дисциплинарная комиссия не считает вероятным, что эти страницы могли быть вновь переписаны или что доктор Родченков мог в то время как-то исказить действительность", - приводит издание позицию Международного олимпийского комитета (МОК).

Григорий Родченков подал в отставку с поста главы Московской антидопинговой лаборатории после обвинений WADA в сокрытии применения россиянами запрещенных стимуляторов.

В январе 2016 года он переехал в США и весной того же года рассказал журналистам, что допинг на Олимпиаде в Сочи использовался в рамках государственной программы, а в подмене "грязных" проб атлетов участвовали российские спецслужбы.

После этого WADA инициировало расследование в отношении российских спортсменов.

В России на Родченкова были заведены уголовные дела по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями и "воспрепятствовании производству предварительного расследования".

Темы: Росcия Олимпиада
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